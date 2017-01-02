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2 января 2017
Торговля
В Обнинске изъяли фальшивую «незамерзайку»
По всей Киевской трассе и даже в самом Обнинске у нас несанкционированно торгуют незамерзающей жидкостью.
И вот на днях полицейские наукограда изъяли более двух тысяч литров этой спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности.
Соответствующая операция была проведена оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Обнинска, которые обнаружили поддельный товар на территории одной из торговых точек города. Изъятая продукция уже направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
По данному факту проводится полицейская проверка, устанавливается место изготовления, приобретения и возможные пути сбыта контрафакта.
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