Обнинск
Новости
В Обнинске изъяли фальшивую «незамерзайку»

2 января 2017
Торговля


В Обнинске изъяли фальшивую «незамерзайку»

По всей Киевской трассе и даже в самом Обнинске у нас несанкционированно торгуют незамерзающей жидкостью.

И вот на днях полицейские наукограда изъяли более двух тысяч литров этой спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности.

Соответствующая операция была проведена оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Обнинска, которые обнаружили поддельный товар на территории одной из торговых точек города. Изъятая продукция уже направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

По данному факту проводится полицейская проверка, устанавливается место изготовления, приобретения и возможные пути сбыта контрафакта.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 181
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Торговля» и по тэгам #полиция, #незамерзайка, #контрафакт:


30 декабря 2016

Обнинские торговцы взвинтили цены
Сегодня в Обнинске, как всегда в предновогодний день, жители особенно активизировались. В маршрутные...
30 декабря 2016

В Обнинске и его окрестностях уже вовсю празднуют
Несмотря на то, что до Нового года еще больше суток, некоторые уже начали его отмечать. Так, сегодня...
28 декабря 2016

Обнинские полицейские перешли на усиленный режим
Череда праздничных мероприятий, посвященных Новому году, в Обнинске уже стартовала. А это значит, что...
29 декабря 2016

В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В Обнинске прошел очередной рейд по пресечению самовольно размещенных на городских землях временных торговых...
26 декабря 2016

В Обнинском отделе полиции «потушили пожар»
Накануне выходных полицейские города Обнинска совместно с представителями МЧС России провели учения.
23 декабря 2016

Главный педагог Обнинска попросила полицию обезопасить школьников
До окончания первого полугодия обнинские школьники уже считают деньки. Однако как рассказала начальник...
19 декабря 2016

У жителя Обнинска силой отобрали газовый баллон
На днях в полицию города Обнинска обратились жители многоквартирного дома № 17 по улице Звездной с просьбой...
19 декабря 2016

ОМВД России по городу Обнинску сообщает
Список административных участков закрепленных за участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по городу...
16 декабря 2016

В Боровске опять уничтожали розы
Опасного вредителя на срезах роз обнаружили специалисты областного Управления Россельхознадзора.
Лабораторные...
12 декабря 2016

Губернатор области предложил ввести налог на пиротехнику
Вопрос противопожарной безопасности во время приближающихся праздников был поднят и на еженедельной планерке,...


 Архив новостей

Лента новостей
1 января 2017

В новогоднюю ночь во всех дворах Обнинска стреляли
В...
31 декабря 2016

Сегодня большинство маршруток в Обнинске перестанут ходить за час до полуночи
В...
30 декабря 2016

Владимир Викулин новогодние каникулы посвятит делам
Новогодние...
30 декабря 2016

Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На...
30 декабря 2016

Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
В...
30 декабря 2016

Жители Старого города разделились во мнении о необходимости супермаркета
Некоторые...
29 декабря 2016

Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера...
29 декабря 2016

Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники...
29 декабря 2016

Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На...
29 декабря 2016

Возле «Плазы» появится светофор, регулируемый пешеходами
Критика...
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.