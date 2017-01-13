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13 января 2017
Власть
Депутаты проанализировали свои кадровые перестановки
В частности к подобной аналитике они решили прибегнуть в организационных вопросах.
Так, к примеру, в прошлом году должность председателя Горсобрания раскололась на два человека. И теперь ее занимает не только Владимир НАВОЛОКИН, но и Михаил СОШНИКОВ, который курирует вопросы градостроительства и благоустройства.
Разродились «парламентарии» и новой депутатской комиссией. Входящие в нее Елена КОРНИЛОВА, Алла КОСИНСКАЯ, Виталий ПИКАЛОВ, Марина ХОМЕНКО и председательствующий директор ДК ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ станут курировать вопросы культуры, молодежной политики и туризма.
Депутатом пополнился и состав ГНТС. Вошел туда главврач обнинской больницы Владимир ПЕТРОВ.
Кроме того, отчитываться теперь глава администрации станет не только о работе мэрии в целом, но и о своих трудах лично. Что особенно актуально, ведь в феврале мэру Обнинска Владиславу ШАПШЕ предстоит отчитаться сначала перед депкорпусом, а потом и перед населением.
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