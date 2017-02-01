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1 февраля 2017
ЖКХ
«Калугаэнерго» отрицает свою вину в почти суточном отключении света в Белкино!
Технологическое нарушение, описанное в заметке, произошло в сетях, не принадлежащих «Калугаэнерго». Несмотря на это, специалисты компании оперативно и в полном объеме выполнили все требуемые от нее действия при ликвидации данного технологического нарушения.
В силу того, что в энергоузле на данной территории действуют сразу несколько сетевых организаций, проведение любой операции при ликвидации технологических нарушений требует больше времени, чем обычно. Это и стало основной причиной продолжительного перерыва в энергоснабжении потребителей. Помимо времени, необходимого энергокомпаниям для взаимодействия, каждая из них при проведении аварийно-восстановительных работ обязана выполнить определенный алгоритм действий, в том числе направленный на недопущение электротравматизма персонала и сторонних лиц.
Компания МРСК Центра и Приволжья подчеркивает, что энергообъекты Калугаэнерго, питающие деревню Белкино, в момент инцидента функционировали в штатном режиме, а ее специалисты сделали все возможное для оказания помощи коллегам в ликвидации последствий технологического нарушения. МРСК Центра и Приволжья и ее филиал «Калугаэнерго» (в зоне ответственности которого находится деревня Белкино) - социально ответственная компания. Поэтому для нее важен любой потребитель региона, даже если его энергоснабжение осуществляется не по ее сетям.
Произошедшее еще раз подтверждает неоднократные заявления компании о необходимости максимальной консолидации электросетевого хозяйства региона для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. Единый центр ответственности за функционирование электросетевого хозяйства позволяет, в том числе, максимально оперативно нивелировать последствия подобных ситуаций.
Пресс-служба компании Калугаэнерго
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