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Министр здравоохранения региона пообещал проверить информацию о задержке химиотерапии в МРНЦ

17 февраля 2017
Медицина


Министр здравоохранения региона пообещал проверить информацию о задержке химиотерапии в МРНЦ

В день отчета главы города перед общественностью в Обнинск приехал не только губернатор Калужской области, но и руководители органов власти региона, которые провели прием жителей наукограда.

Среди них был и министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ, а также компанию ему составил главный врач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ.

Как оказалось, на прием записалось только два человека. Первое обращение от жителей касалось просьбы включить один из препаратов в список жизненно важных лекарств, а второе - работы МРНЦ.

По словам пришедшей к министру пожилой женщины, ее сыну было сделано пять процедур химиотерапии, однако с необходимой шестой почему-то тянули. Константин Николаевич пообещал разобраться в ситуации и предложил в случае необходимости устроить мужчину в калужскую онкологическую клинику в Анненках.

- Мы разберемся в ситуации. Делается это очень просто: поднимается история болезни и в составе комиссии этот медицинский документ прорабатывается, - пояснил Константин Баранов.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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