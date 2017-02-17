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17 февраля 2017
Медицина
Министр здравоохранения региона пообещал проверить информацию о задержке химиотерапии в МРНЦ
Среди них был и министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ, а также компанию ему составил главный врач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ.
Как оказалось, на прием записалось только два человека. Первое обращение от жителей касалось просьбы включить один из препаратов в список жизненно важных лекарств, а второе - работы МРНЦ.
По словам пришедшей к министру пожилой женщины, ее сыну было сделано пять процедур химиотерапии, однако с необходимой шестой почему-то тянули. Константин Николаевич пообещал разобраться в ситуации и предложил в случае необходимости устроить мужчину в калужскую онкологическую клинику в Анненках.
- Мы разберемся в ситуации. Делается это очень просто: поднимается история болезни и в составе комиссии этот медицинский документ прорабатывается, - пояснил Константин Баранов.
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