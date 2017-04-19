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Спецслужбы перекрыли подъезды к спорткомплексу «Олимп»

19 апреля 2017
Общество


Спецслужбы перекрыли подъезды к спорткомплексу «Олимп»

Жители Обнинска сегодня могли наблюдать, как возле дворца спорта «Олимп» съехались представители всех экстренных служб города.

Проезд к самому зданию спортивного учреждения был перекрыт.

Эта картина не на шутку взволновала горожан, и тут же поползли тревожные слухи , однако, как оказалось, ничего экстренного не произошло. По словам директора «Олимпа» Станислава ЛОПУХОВА, это были обычные учения, поэтому обнинцам беспокоиться не о чем.

Мероприятие проводилось по инициативе спецслужб.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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