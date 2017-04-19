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19 апреля 2017
Общество
Спецслужбы перекрыли подъезды к спорткомплексу «Олимп»
Проезд к самому зданию спортивного учреждения был перекрыт.
Эта картина не на шутку взволновала горожан, и тут же поползли тревожные слухи , однако, как оказалось, ничего экстренного не произошло. По словам директора «Олимпа» Станислава ЛОПУХОВА, это были обычные учения, поэтому обнинцам беспокоиться не о чем.
Мероприятие проводилось по инициативе спецслужб.
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