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Геннадий Ананьев отказался устраивать публичную «порку» должникам

21 апреля 2017
Экономика


Геннадий Ананьев отказался устраивать публичную «порку» должникам

Накануне в рамках заседания совместного заседания комитетов по финансам и экономической политике депутаты обсудили ряд вопросов, в том числе и налоговые отчисления, поступающие в городской бюджет.

С соответствующим докладом перед народными избранниками выступил вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ. Как стало ясно из его выступления, на сегодняшний день некоторые налогоплательщики имеют долги перед городской администрацией. Кроме этого, как заметил председатель комитета Константин ПАХОМЕНКО, количество поступлений за счет налоговых отчислений в бюджет города за последние несколько лет сократился. Если раньше эта сумма варьировалась в районе 300 миллионов рублей, то теперь упала до 200 миллионов.

Как прокомментировал Ананьев, такой упадок произошел из-за снижения кадастровой стоимости земельных участков, на которых располагаются объекты социального значения, в том числе культуры и науки.

- А что касается должников? В прессе очень часто нас критикуют за то, что у нас нет средств на те или иные компенсационные выплаты и прочее, а вы, Геннадий Евгеньевич, не думали о том, чтобы рассказывать в прессе о должниках, которые не платят в городскую казну? – поинтересовался Пахоменко.

- Если вы говорите о публичной «порке», то ее мы не устраиваем, хотя бы, потому, что делать это нам запрещает законодательство. Мы самостоятельно проводим работу с должниками в досудебном порядке. Я лично имею с ними контакт и выхожу на диалог. Такие меры, как показывает практика, дают свои результаты, - пояснил вице-мэр.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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