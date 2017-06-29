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29 июня 2017
Благоустройство
«КЭСК» оставила после себя руины на детской площадке
Именно последней работой минувшую неделю и занимался подрядчик на улице Лесной во дворах двух ТСЖ - «Лесная» и «Надежда».
Сегодня днем работы были завершены, бригада рабочих уехала и увезла свое оборудование, оставив жителей дворов в неоднозначном состоянии. Люди, вроде как рады, что теперь к их домам проложили новые трубы. Но оставленная после этой деятельности разруха омрачает ожидание бесперебойного отопительного сезона.
Если у «Надежды» после прокладки коммуникаций повредили только газон, то в соседнем дворе разрушили целую детскую площадку. Выкопанные урны и игровую лесенку строители разбросали по кустам, а рядом сложили и демонтированные кирпичи. Теперь в этом беспорядке играют дети, которые успели перетащить кирпичи на детскую площадку и принялись использовать их в качестве снарядов для метания.
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