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«КЭСК» оставила после себя руины на детской площадке

29 июня 2017
Благоустройство


«КЭСК» оставила после себя руины на детской площадке

Калужская энергетическая сбытовая компания по условиям концессионного соглашения, заключенного с балабановским муниципалитетом, должна построить в городе несколько котельных и проложить новые трубы по веткам теплоснабжения.

Именно последней работой минувшую неделю и занимался подрядчик на улице Лесной во дворах двух ТСЖ - «Лесная» и «Надежда».

Сегодня днем работы были завершены, бригада рабочих уехала и увезла свое оборудование, оставив жителей дворов в неоднозначном состоянии. Люди, вроде как рады, что теперь к их домам проложили новые трубы. Но оставленная после этой деятельности разруха омрачает ожидание бесперебойного отопительного сезона.

Если у «Надежды» после прокладки коммуникаций повредили только газон, то в соседнем дворе разрушили целую детскую площадку. Выкопанные урны и игровую лесенку строители разбросали по кустам, а рядом сложили и демонтированные кирпичи. Теперь в этом беспорядке играют дети, которые успели перетащить кирпичи на детскую площадку и принялись использовать их в качестве снарядов для метания.

Примечательно, что ограничительной лентой, которая сама по себе не может служить препятствием для детворы, «КЭСК» огородила лишь пару метров зарытой трубы. А именно в том месте, где могут припарковаться машины на еще не осевшем грунте. Глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, которому журналисты пожаловались на бардак и опасные «игрушки», оставленные концессионером, обещал отреагировать на сигнал.
 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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