Боровск сделали липовым городом

В Балабанове ребенок чуть не угодил в яму с электрокабелем

Несмотря на позднюю осень, в соседнем с Обнинском Боровске прошли озеленительные работы.Акцию "Наше дерево" в рамках федерального проекта "Городская среда" реализовали возле дома №1 на улице Коммунистической. Теперь саженцы лип, посаженные недалеко от администрации города, будут радовать, в том числе, и местных чиновников.Глава города Николай КУЗНЕЦОВ, также взявший сегодня в руки лопату, отметил значимость состоявшегося события.- Лицо города и степень комфортности проживания в нем - это не только парадные фасады зданий. Благоустройство начинается именно с территорий жилых домов, придомовых территорий, общественных мест. На это как раз и направлена реализация проекта «Городская среда», – сказал Николай Васильевич.«Липовый десант» в Боровске оказался очень кстати, учитывая, что недавняя работа по спилу старых деревьев вызвала критику горожан, которые требовали больше озеленять город.