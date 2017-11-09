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Боровск сделали липовым городом

9 ноября 2017
Благоустройство


Боровск сделали липовым городом

Несмотря на позднюю осень, в соседнем с Обнинском Боровске прошли озеленительные работы.

Акцию "Наше дерево" в рамках федерального проекта "Городская среда" реализовали возле дома №1 на улице Коммунистической. Теперь саженцы лип, посаженные недалеко от администрации города, будут радовать, в том числе, и местных чиновников.

Глава города Николай КУЗНЕЦОВ, также взявший сегодня в руки лопату, отметил значимость состоявшегося события.

- Лицо города и степень комфортности проживания в нем - это не только парадные фасады зданий. Благоустройство начинается именно с территорий жилых домов, придомовых территорий, общественных мест. На это как раз и направлена реализация проекта «Городская среда», – сказал Николай Васильевич.

«Липовый десант» в Боровске оказался очень кстати, учитывая, что недавняя работа по спилу старых деревьев вызвала критику горожан, которые требовали больше озеленять город.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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