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14 ноября 2017
Криминал
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
Свободные художники свое творение разместили грамотно – рядом с аркой. Во-первых, там проходит большой поток людей, а во-вторых недалеко находится школа. А кто как не подростки могут клюнуть на такой призыв?
Этот дом обслуживает УК «Чип». Руководитель компании Евгений ХАЛЕЦКИЙ, когда мы сообщили ему о надписи, честно признался, что художеств не видел, однако закрасить их пообещал в ближайшее время.
По словам Евгения Вячеславовича с такой проблемой коммунальщикам приходится сталкиваться как минимум один раз в месяц. Причем активность художников не зависит от микрорайона и удаленности зданий от центральных магистралей.
Как пояснили журналистам портала Obninsk.Name в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, указанный в надписи телефонный номер в реальной жизни не существует.
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