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Обнинская полиция распахнет свои двери для горожан

15 ноября 2017
Силовики


Обнинская полиция распахнет свои двери для горожан

21 ноября 2017 в здании обнинской полиции пройдет день открытых дверей, посвященный вопросам трудоустройства.

Гостям расскажут о вакантных должностях и требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу. Полицейские напомнят об особенностях работы служб и подразделений в системе МВД, а также о порядке приема на службу и поступлении в вузы МВД РФ.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Ленина, 89. Начало в 15:00. По всем вопросам можно обращаться в отдел по работе с личным составом по телефону: 39-4-98-27.

При посещении при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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