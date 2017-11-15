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15 ноября 2017
Силовики
Обнинская полиция распахнет свои двери для горожан
Гостям расскажут о вакантных должностях и требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу. Полицейские напомнят об особенностях работы служб и подразделений в системе МВД, а также о порядке приема на службу и поступлении в вузы МВД РФ.
Мероприятие пройдет по адресу ул. Ленина, 89. Начало в 15:00. По всем вопросам можно обращаться в отдел по работе с личным составом по телефону: 39-4-98-27.
При посещении при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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