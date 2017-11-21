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21 ноября 2017
Происшествия
Под Обнинском на «легковушку» наехал самосвал
На 105 километре Киевской трассы столкнулись иномарка «Опель» и самосвал «МАН». Автомобили сильно помяты, но пострадал лишь один человек – пассажир «Опеля».
Как рассказали в управлении ГО и ЧС по городу Обнинску, мужчину с переломами ребер доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД предполагают, что причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. На дорогах сейчас очень скользко и нужно быть особенно внимательными за рулем.
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