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Под Обнинском на «легковушку» наехал самосвал

21 ноября 2017
Происшествия


Под Обнинском на «легковушку» наехал самосвал

В шесть утра в районе Обнинска случилось ДТП.

На 105 километре Киевской трассы столкнулись иномарка «Опель» и самосвал «МАН». Автомобили сильно помяты, но пострадал лишь один человек – пассажир «Опеля».

Как рассказали в управлении ГО и ЧС по городу Обнинску, мужчину с переломами ребер доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД предполагают, что причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. На дорогах сейчас очень скользко и нужно быть особенно внимательными за рулем.


 
 
Автор новости: Инна Емелина

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