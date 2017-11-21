Под Обнинском на «легковушку» наехал самосвал

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

Два часа назад в соседнем с Обнинском городе Белоусово произошло ДТП, в котором столкнулись две иномарки.

В шесть утра в районе Обнинска случилось ДТП.На 105 километре Киевской трассы столкнулись иномарка «Опель» и самосвал «МАН». Автомобили сильно помяты, но пострадал лишь один человек – пассажир «Опеля».Как рассказали в управлении ГО и ЧС по городу Обнинску, мужчину с переломами ребер доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД предполагают, что причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. На дорогах сейчас очень скользко и нужно быть особенно внимательными за рулем.