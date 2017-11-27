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Владислав Шапша призвал чиновников не ограничиваться публичными слушаниями

27 ноября 2017
Власть


Владислав Шапша призвал чиновников не ограничиваться публичными слушаниями

Речь идет об обсуждении проекта бюджета на будущий год.

Как известно, на прошлой неделе состоялись публичные слушания, которые посетил 61 житель наукограда. Абсолютное большинство обнинцев поддержало проект, и уже завтра он будет рассмотрен в первом депутатском чтении.

Как известно, обнинцы могут и имеют право вносить свои предложения по бюджету. Им, кстати, воспользовались трое из пришедших на слушания.

Однако мэр Обнинска Владислав ШАПША считает, что подобного недостаточно. Поэтому он обратился к начальнику управления финансов мэрии Обнинска Людмиле КОНОВАЛОВОЙ с просьбой обеспечить жителям наукограда и другие возможности высказать свое мнение, например, через обратную связь на официальном сайте администрации или посредством социальных сетей.

Отметим, что проект бюджета насчитывает порядка трехсот страниц и Владислав Валерьевич ожидает, что те предложения, которые могут быть высказаны по проекту, будут взвешенными и аргументированными. А чтобы этого добиться, нужна самая малость – изучить несколько сотен страниц, где расписаны цифры мелким шрифтом.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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