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Обнинская пенсионерка едва не погибла

28 ноября 2017
МЧС


Обнинская пенсионерка едва не погибла

Вчера обнинские спасатели оказали помощь пожилой женщине, которая находилась при смерти.

Для этого им пришлось вскрыть входную дверь в одной из многоэтажек на проспекте Маркса.

Как рассказали в управлении ГО и ЧС при администрации города Обнинска, пенсионерка перестала отвечать на телефонные звонки своих родственников. А когда те приехали к ней домой, то не сумели и достучаться до бабушки. Дверь им так никто и не открыл. Родным стало понятно, что со старушкой что-то случилось. Приехавшие по вызову спасатели вскрыли дверь и обнаружили несчастную в полубессознательном состоянии. Позже врачи диагностировали у нее прединсультное состояние. А учитывая возраст пациентки, все могло бы закончиться очень плачевно.

Но спасатели успели вовремя. Пенсионерку госпитализировали, и сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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