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28 ноября 2017
МЧС
Обнинская пенсионерка едва не погибла
Вчера обнинские спасатели оказали помощь пожилой женщине, которая находилась при смерти.
Для этого им пришлось вскрыть входную дверь в одной из многоэтажек на проспекте Маркса.
Как рассказали в управлении ГО и ЧС при администрации города Обнинска, пенсионерка перестала отвечать на телефонные звонки своих родственников. А когда те приехали к ней домой, то не сумели и достучаться до бабушки. Дверь им так никто и не открыл. Родным стало понятно, что со старушкой что-то случилось. Приехавшие по вызову спасатели вскрыли дверь и обнаружили несчастную в полубессознательном состоянии. Позже врачи диагностировали у нее прединсультное состояние. А учитывая возраст пациентки, все могло бы закончиться очень плачевно.
Но спасатели успели вовремя. Пенсионерку госпитализировали, и сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.
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