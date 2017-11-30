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Боровские чиновники подбирают за горожанами

30 ноября 2017
ЖКХ


Боровские чиновники подбирают за горожанами

В соседнем с Обнинском Боровске администрации города в буквальном смысле приходится подбирать за горожанами.

Происходит это из-за того, что по вине жителей на территории поселения образуются стихийные свалки, которые, в силу возложенных полномочий, муниципальные власти обязаны ликвидировать. Для этого в бюджете каждого МО даже предусмотрена специальная строка.

На этот раз чиновникам пришлось убирать мусорный развал в овраге у домов №57-59 по ул. Мира и ул. Володарского 36-38.

Несмотря на то, что эта работа ведется регулярно, то есть, боровчане из раза в раз создают у себя под носом стихийные свалки, администрация не теряет надежды и продолжает призывать своих жителей уважительно относиться к природе и к себе.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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