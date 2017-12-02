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За недостачу тепла жители Обнинска могут потребовать перерасчет

2 декабря 2017
ЖКХ


За недостачу тепла жители Обнинска могут потребовать перерасчет

Если в Обнинске перебои с отоплением в многоквартиных домах случаются не так часто, то в соседних районах это явление довольно частое.

Так, к примеру, недавно практически целый день без тепла просидели некоторые жители соседнего Белоусова. Однако мало кто знает, что лишать людей тепла ресурсники могут только при определенных условиях.
О существующих часовых рамках отключения отопления журналисты Оbninsk.Name поинтересовались в обнинской Прокуратуре.
Оказывается, допустимая продолжительность перерыва отопления может достигать 24 часов суммарно за месяц. Лишить людей тепла единовременно не более чем на 16 часов ресурсноснабжающие предприятия имеют право только при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 до 18 градусов выше ноля. Не более чем на 8 часов единовременно - при температуре от 10 до 12 градусов со знаком плюс. Отключать подачу тепла не более чем на 4 часа можно только при прогревании воздуха от 8 до 10 градусов.
Примечательно, что за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления любой потребитель имеет право на перерасчет платы за отопление за тот месяц, когда срок перерыва подачи отопления был превышен. При этом размер платы за отопление снижается на 0,15 процента.
 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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