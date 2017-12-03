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«АстраЗенека» и НИЯУ МИФИ стали партнерами

3 декабря 2017
Образование


«АстраЗенека» и НИЯУ МИФИ стали партнерами

На днях рамках XXII Семинара-конференции «Проект 5 -100» международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали Меморандум о сотрудничестве.

Обе стороны намерены заняться совместной работой в области научно-исследовательской и образовательной деятельности. Партнеры решили сотрудничать в вопросах комплексного подхода к разработке и изучению лекарственных средств и средств их доставки.

Предпочтение в совместной работе будет отдано научно-исследовательской деятельности в области трансляционной и персонализированной медицины, а также в сфере биоинформатики, диагностических систем и платформ.

Безусловно, данное сотрудничество коснется и студентов обнинского филиала – ИАТЭ НИЯУ МИФИ, где сегодня знания получают не только российские, но и иностранные граждане.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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