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3 декабря 2017
Образование
«АстраЗенека» и НИЯУ МИФИ стали партнерами
Обе стороны намерены заняться совместной работой в области научно-исследовательской и образовательной деятельности. Партнеры решили сотрудничать в вопросах комплексного подхода к разработке и изучению лекарственных средств и средств их доставки.
Предпочтение в совместной работе будет отдано научно-исследовательской деятельности в области трансляционной и персонализированной медицины, а также в сфере биоинформатики, диагностических систем и платформ.
Безусловно, данное сотрудничество коснется и студентов обнинского филиала – ИАТЭ НИЯУ МИФИ, где сегодня знания получают не только российские, но и иностранные граждане.
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