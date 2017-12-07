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7 декабря 2017
Благоустройство
В Балабанове займутся заброшенными могилами
В соседнем с Обнинском Балабанове администрация города планомерно пытается привести в порядок городское кладбище.
В этом году на погосте отремонтировали разбитую дорогу и занялись подготовкой площадки для парковки автотранспорта. Ее ремонт планируется на 2018 год.
Ответственность за выполнение всех заданий администрации лежит на муниципальном предприятии «Центр многофункциональной помощи населению». На днях его директор Борис СЕРГЕЕВ получил новое поручение от руководства города. В частности сотрудникам «МЦОН» приказано к весне привести в порядок все заброшенные захоронения на городском погосте и в дальнейшем поддерживать их в таком состоянии. Администрация потребовала не только убрать бурьян, но и поправить и покрасить могильные ограды.
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