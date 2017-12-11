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Боровский район готовится заняться приоритетными проектами

11 декабря 2017
Экология


Боровский район готовится заняться приоритетными проектами

В соседнем с Обнинском Боровском районе создали Фонд приоритетных проектов с бюджетом в пятьдесят пять миллионов рублей.

На эти деньги, начиная с 2018 года, планируется заняться решением самых застарелых и финансово емких проблем поселений. В настоящее время претенденты на общие деньги документально оформляют свои притязания, которые к марту следующего года должны явить себя, чтобы стать пионерами этого нового районного проекта.

Основными направлениями работы в следующем году станутводоснабжение и водоотведение. Определение именно этих задач в числе приоритетных, глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ назвал хорошей основой, заложенной в год экологии.

В частности боровчанам обещают в 2018 году результат по очистным сооружениям в Совьяках и совхозе Боровский, а также начало работ по реконструкции с увеличением мощности районных очистных в Ермолино.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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