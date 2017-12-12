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В Обнинске застройщиков заставят подумать о парковках

12 декабря 2017
Строительство


В Обнинске застройщиков заставят подумать о парковках

На предстоящем заседании Горсобрания депутаты обсудят в том числе и местные градостроительные нормы.

Аналогичные документы принимали и депутаты соседних муниципальных образований. Причем всех избранников народа интересовал вопрос: зачем дублировать областные нормативные акты?

Как оказалось, муниципалитетам все-таки позволили некоторую вольность. Так, например, если в 2015-м году парковочные места рассчитывались исходя из 300 автомобилей на 1000 жителей, то в 2020 году число автомобилей должно возрасти до 430.

То есть в будущем застройщикам придется учитывать новые параметры и делать обязательные три парковочных места на десять жителей, а остальные размещать на крытых паркингах и прилегающих территориях.

Изменения коснутся и строительства школ. Если раньше при планировании учебных заведений предполагалось, что на одну тысячу жителей приходится девяносто детей, то на уровне региона эту цифру увеличили до 160.

Однако обнинская администрация эти нормативы показались завышенными и в нашем городе их опустили до 130 детей. Таким образом, если в непосредственной близости от учебного заведения живет 10000 человек, то школа должна быть на 1300 мест.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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