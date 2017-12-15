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Обнинцев обнадежили сокращением очередей в поликлинике

15 декабря 2017
Медицина


Обнинцев обнадежили сокращением очередей в поликлинике

Километровые очереди в обнинской КБ№8 уже давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим.

Решить эту проблему не смогли ни сменяющие друг друга главврачи, ни даже современные технологи, однако на днях у горожан снова появилась надежда на перемены к лучшему.

С августа этого года госкорпорация «Росатом» совместно с Министерством здравоохранения РФ запустили в трех учреждениях ФМБА России пилотный проект «Бережливая поликлиника», главная цель которого сократить время пребывания посетителя в больнице почти в два раза.

Как говорится в ответе генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея ЛИХАЧЕВА на запрос депутата Государственной Думы от наукограда Геннадия СКЛЯРА, обнинская КБ№8 входит в список учреждений второй очереди, и реализация новой инициативы в ней должна начаться уже в первом квартале следующего года.

К слову, за счет чего планируется добиться таких внушительных результатов пока не ясно, ведь больница уже не первый год испытывает серьезные кадровые проблемы, к которым в этом месяце добавилась еще и неразбериха в руководстве.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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