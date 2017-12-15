|
15 декабря 2017
Медицина
Обнинцев обнадежили сокращением очередей в поликлинике
Километровые очереди в обнинской КБ№8 уже давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим.
Решить эту проблему не смогли ни сменяющие друг друга главврачи, ни даже современные технологи, однако на днях у горожан снова появилась надежда на перемены к лучшему.
С августа этого года госкорпорация «Росатом» совместно с Министерством здравоохранения РФ запустили в трех учреждениях ФМБА России пилотный проект «Бережливая поликлиника», главная цель которого сократить время пребывания посетителя в больнице почти в два раза.
Как говорится в ответе генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея ЛИХАЧЕВА на запрос депутата Государственной Думы от наукограда Геннадия СКЛЯРА, обнинская КБ№8 входит в список учреждений второй очереди, и реализация новой инициативы в ней должна начаться уже в первом квартале следующего года.
К слову, за счет чего планируется добиться таких внушительных результатов пока не ясно, ведь больница уже не первый год испытывает серьезные кадровые проблемы, к которым в этом месяце добавилась еще и неразбериха в руководстве.
Просмотров: 252
Последние новости из рубрики «Медицина» и по тэгам #Обнинск, #поликлиника, #очереди:
14 декабря 2017
Безответственному врачу дали условный срок
В соседнем с Обнинском Жуковском районе суд вынес приговор бывшему врачу станции скорой медицинской помощи
12 декабря 2017
В обнинких школах болеют семь процентов учеников
Необычная картина, связанная с сезонной заболеваемостью, наблюдается сейчас в Калужской области. С одной
13 декабря 2017
В балабановской поликлинике выявлены грубые нарушения пожарной безопасности
В преддверии новогодних праздников пожарные боровского района проводят проверку социальных учреждений.
6 декабря 2017
За помощью к травматологам из-за гололеда в Обнинске пока никто не обращался
Зима полностью вступила в свои права, принеся коммунальщикам дополнительную работу и заботы. В последние
29 ноября 2017
Проблемы здравоохранения в Обнинске снимают за счет частных клиник
Вчера на заседании Обнинского городского Собрания депутат Людмила СЕРГЕЕВА задала сити-менеджеру первого
30 ноября 2017
Паре из Обнинска «светит» по 10 лет за хранение наркотиков
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, на днях сотрудниками полиции был выявлен
30 ноября 2017
Под Обнинском будут судить врача скорой, из-за которой умер ребенок
В соседнем с Обнинском Жуковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врача
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост. Как он сам сообщил
21 ноября 2017
Грипп в Обнинске ожидают после Нового года
В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что уровень респираторных заболеваний на сегодняшний
22 ноября 2017
В Боровском районе появится новый ФАП
Как рассказал главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК, в деревне Асеньевское в следующем году
Архив новостей
Самое оцененное
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Вчера вечером на железнодорожном вокзале произошел скандал. Как всегда,
20 ноября 2017
Жителей Обнинска хотели накормить грязными конфетами
Жители Обнинска начали самостоятельно вести борьбу с несанкционированной
Самое читаемое
Происшествия
4 декабря 2017
В Малоярославецком районе погибли семь человек
Власть
9 декабря 2017
В Боровском районе семеро арендаторов отказались от земли
Лента новостей
15 декабря 2017
Обнинские магазины активно подхватили акцию «Полка добра»
В...
15 декабря 2017
В Обнинск привезут мироточивую икону божией матери «Умиление»
Чудотворная...
15 декабря 2017
Обнинские полицейские рассказали школьникам о своих трудовых буднях
На...
15 декабря 2017
В Боровском районе до сих пор не завершена работа по программе капремонта
Приемка...
15 декабря 2017
В Балабанове ускорятся ради городского стадиона
Архитектора...
15 декабря 2017
Полицейские ищут водителя, насмерть сбившего пешехода в Балабанове
В...
15 декабря 2017
На публичные слушания по бюджету Боровска не пришел ни один житель!
В...
14 декабря 2017
Илья Веселов призвал глав администраций чаще ходить пешком
Глава...
14 декабря 2017
Обнинская...
14 декабря 2017
Обнинские школьники заняли первое место на областной олимпиаде по ПДД
На...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Обнинские подростки «по приколу» бросаются под колеса автомобилей?
2
2
Обнинские чиновники решили приобрести автомобиль
3
1
Обнинские спецназовцы задержали охотника за «сокровищами»
4
0
В Обнинск привезут мироточивую икону божией матери «Умиление»
5
0
Молодая учительница считает нагрузку в школах чрезмерной
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
4
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
5
6
На праздники в 2018-м году город потратит порядка восьми миллионов рублей
Доска объявлений
События
89
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
807
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2448
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.