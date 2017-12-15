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15 декабря 2017
МЧС
На выходных в Обнинск придет настоящая весна!
Так, завтра, 16-го декабря синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь, а также туман в некоторых районах.
Водителям, к слову, стоит быть осторожными, так как на дорогах сохранится гололедица. Температура поднимется до шести градусов тепла!
В воскресенье, между прочим, будет еще теплее! Воздух прогреется до восьми градусов тепла, однако, будет дождливо. С начала следующей недели в наукоград снова вернется минусовая температура.
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