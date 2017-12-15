На выходных в Обнинск придет настоящая весна!

На публичные слушания по бюджету Боровска не пришел ни один житель!

В Боровском районе до сих пор не завершена работа по программе капремонта

Как сообщили сотрудники МЧС России по Калужской области, в эти выходные в Обнинск придет настоящая весна! Традиционно, как это бывает весной, не обойдётся без осадков.Так, завтра, 16-го декабря синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь, а также туман в некоторых районах.Водителям, к слову, стоит быть осторожными, так как на дорогах сохранится гололедица. Температура поднимется до шести градусов тепла!В воскресенье, между прочим, будет еще теплее! Воздух прогреется до восьми градусов тепла, однако, будет дождливо. С начала следующей недели в наукоград снова вернется минусовая температура.