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19 декабря 2017
Происшествия
Под Обнинском сгорели две квартиры
Как рассказал начальник службы пожаротушения ФГКУ 8 ОФПС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО, в поселке Оболенское загорелся жилой трехквартирный дом.
Полностью выгорела кровля и две квартиры. Пожарным удалось спасти одну квартиру и имущество в ней. Ожоги получил хозяин того жилья, где и произошло возгорание. Молодого мужчину отправили в районную больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
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