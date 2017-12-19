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Под Обнинском сгорели две квартиры

19 декабря 2017
Происшествия


Под Обнинском сгорели две квартиры

В окрестностях Обнинска случился пожар, в котором пострадал один человек.

Как рассказал начальник службы пожаротушения ФГКУ 8 ОФПС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО, в поселке Оболенское загорелся жилой трехквартирный дом.

Полностью выгорела кровля и две квартиры. Пожарным удалось спасти одну квартиру и имущество в ней. Ожоги получил хозяин того жилья, где и произошло возгорание. Молодого мужчину отправили в районную больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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