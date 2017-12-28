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28 декабря 2017
Власть
Губернатор наградил почетной грамотой мэра Боровска
На последнем в этом году заседании Городской Думы Боровска глава местной администрации Михаил КЛИМОВ получил из рук председателя Думы Николая КУЗНЕЦОВА почетную грамоту от губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА.
Данное поощрение ему было оказано «за добросовестную работу и высокое профессиональное мастерство».
Михаил Климов отметил, что полученная грамота – это не только его заслуга, но и всех органов власти города. Николай Кузнецов согласился с этим заявлением.
– Это оценка работы всего муниципального образования, главой администрации которого является Михаил Павлович, – сказал Кузнецов.
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