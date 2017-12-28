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Перед праздником в Обнинске активизировались лоточники

28 декабря 2017
Торговля


Перед праздником в Обнинске активизировались лоточники

Еще накануне выходных то тут, то там стали появляться продавцы всевозможных товаров.

Если ассортимент у лоточников меняется, то места их дислокации давно известны. Так возле центральной библиотеки продавали мягкие игрушки и вязаные вещи, у пешеходного перехода на Гагарина нелегальные торговцы предлагали постельное белье, а за детской площадкой на проспекте Маркса и вовсе торгуют фруктами прямо с колес.

Конечно, раз и навсегда искоренить торговцев с городских улиц вряд ли удастся, но профилактика в этом вопросе играет важную роль. Поэтому видимо, чтобы навести порядок сотрудникам управления потребительского рынка, транспорта и связи вместе с правоохранительными органами стоит прогуляться по городу и наведаться к лоточникам.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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