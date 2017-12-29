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29 декабря 2017
Мероприятия
Обнинские водители получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки
Но не обычные, а полицейские. Как проинформировали в ОВМД наукограда, новогодние персонажи принимают участие сразу в двух всероссийских акциях, которые в нашем городе организовала полиция совместно с Общественным советом при ОМВД Обнинска, администрацией города и радиостанцией «Авторадио-Обнинск». Называются акции «Полицейский Дед Мороз» и «Пристегнись, Россия!», а объединяет их одна цель – пропаганда соблюдения Правил дорожного движения.
В преддверии Нового года участниками мероприятия стали несколько десятков водителей транспортных средств, которые проезжали днем мимо здания мэрии. Дед Мороз и Снегурочка поздравляли автолюбителей с наступающими праздниками, напоминали о необходимости пристегиваться за рулем и дарили сувениры.
Кстати, подобные мероприятия проводятся у нас ежегодно и стали уже доброй традицией.
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