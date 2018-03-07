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Обнинские коммунальщики не стали преграждать молодоженам путь к счастью

7 марта 2018
ЖКХ


Обнинские коммунальщики не стали преграждать молодоженам путь к счастью

Еще вчера территория, где находится Дворец бракосочетания, выглядела неприглядно.

Тротуар, расположенный вдоль дома номер один по улице Треугольной, фактически разделила на две части снежная куча. Стоит отметить, что таким образом коммунальщики почистили территорию.

Как объяснил порталу Obninsk.Name директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, чье предприятие отвечает за уборку территории, особенность этого дома такова, что его уборка по объемам сопоставима с целым микрорайоном. Конечно, сугроб в ближайшее время уберут, но коммунальщикам ничего другого не оставалось, как выбрать это место для временного хранения снега.

- Мы в прошлом году к памятнику все свозили, но это тоже не правильно, потому что там зеленые насаждения и элементы благоустройства. Поэтому мы решили складировать снег там, где он никому не мешает, - рассказывает Сергей Васильевич.

Однако те, кому может серьезно помешать куча, все-таки есть. Для молодоженов, которым в выходные предстоит официально соединить свои судьбы, путь в новую жизнь начнется с преодоления трудностей, а точнее снежной кучи.

Сергей Васильевич пообещал учесть это обстоятельство, и за считанные часы трактор освободил подход к Дворцу бракосочетания.

- В ближайшее время мы постараемся вывезти снег с этой улицы, - заверил Волотовский.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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