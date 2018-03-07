|
7 марта 2018
Дороги
По Обнинску стало тяжело ходить
Дело дошло до того, что в некоторых местах жители города просто не могут перейти дорогу. Причем даже в местах расположения пешеходных переходов, где, казалось бы, коммунальщики должны оставлять хотя бы узкие проходы.
Так, тяжело стало переходить дорогу на улице Гагарина: от рынка в сторону ТЦ «Триумф Плаза». Одна обнинская пенсионерка рассказала, что в том месте подвернула ногу. А мамам с колясками там лучше вообще не ходить. Проехать просто невозможно.
То ли еще будет. Ведь к 8 марта синоптики опять предвещают сильный снегопад.
Просмотров: 506
Последние новости из рубрики «Дороги» и по тэгам #снегопад, #дорога, #коммунальщики:
8 марта 2018
Под Обнинском установили «противососулечные ежи»
Коммунальщики соседнего с Обнинском Малоярославецкого района не перестают удивлять жителей. Вместо того,
7 марта 2018
Власти Обнинска вновь обратились в автовладельцам с просьбой уважать коммунальщиков
Продолжается уборка снега во дворах и на улицах Обнинска. И в очередной раз основной проблемой для управляющих
7 марта 2018
Обнинским водителям удается избегать ДТП, несмотря на погоду
Последняя неделя оказалась богатой на сообщения об авариях и других происшествиях на дорогах Обнинска.
5 марта 2018
В МПКХ обещают до конца марта убрать весь снег
Очередная порция снега выпала в центральной полосе России в минувшее воскресенье. Как и в прошлый раз,
5 марта 2018
Снежная погода испортила настроение обнинским коммунальщикам
Выпавший вчера обильный снегопад фактически свел все старания обнинских коммунальщиков на нет. Дороги
6 марта 2018
Боровские управляющие компании должны к выборам расчистить все дворы
В связи с прошедшим на днях обильным снегопадом коммунальщики приступили к активной уборке общественных
5 марта 2018
Под Обнинском – сплошные аварии
Со вчерашнего дня в окрестностях Обнинска произошло несколько ДТП. Из-за сильного снегопада дороги стали
2 марта 2018
В Обнинске опять сбили пешехода
Вчера около девяти вечера в Обнинске был совершен наезд на пешехода. Как проинформировали в пресс-службе
27 февраля 2018
В Балабанове готовят трактор для сноса НТО
В середине февраля администрация Балабанова провела выездное совещание с представителями ФКУ «Центравтомагистраль».
26 февраля 2018
За праздники на дорогах Обнинска остановили трех пьяных водителей
Об этом порталу Obninsk.Name рассказала начальник отделения дознания, административной практики и пропаганды
Архив новостей
Самое оцененное
15 февраля 2018
Обнинским школьникам рассказали о половом воспитании
Необычный урок провели для старшеклассников наукограда обнинские студенты
9 февраля 2018
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
Сотрудники обнинской прокуратуры совместно со специалистами
13 февраля 2018
Мэр Обнинска раскритиковал обнинских блогеров
На сегодняшней встрече с депутатами обнинского городского собрания мэр наукограда
Самое читаемое
Криминал
5 марта 2018
Видеокамеры, установленные в подъезде жилого дома, оправдали себя через несколько дней
Торговля
5 марта 2018
В окрестностях Обнинска развернули торговлю самогонными апаратами и дровами
Лента новостей
8 марта 2018
Обнинская спортсменка выиграла серебро в пулевой стрельбе
Турнир...
8 марта 2018
Под Обнинском выявлен факт неуплаты налогов
Следственное...
7 марта 2018
Жителя Обнинска избили и обокрали рецидивисты
На...
6 марта 2018
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
В...
2 марта 2018
В обнинском следственном отделе примут граждан
В...
2 марта 2018
Прокуратура
О...
2 марта 2018
Обнинские пожарные тушили на Киевке мусор
Сегодня...
2 марта 2018
В Обнинске подросток пытался ограбить пенсионерку
Сотрудниками...
1 марта 2018
Самосвал и легковушка не поделили улицу Белкинская
Сегодня...
1 марта 2018
Старшеклассники сразились в атомных дебатах
Накануне...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Долететь из Москвы до Калуги можно меньше чем за 200 рублей!
2
2
В Обнинске опять сбили пешехода
3
2
Обнинск занял предпоследнее место в рейтинге Гринпис
4
1
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
5
1
Жителя Обнинска избили и обокрали рецидивисты
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
8
Владислав Шапша: «Обнинск сегодня объективно один из лучших городов для жизни!»
5
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
814
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2460
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.