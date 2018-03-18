Обнинцы удивили наблюдателей своей активностью

Несмотря на то, что с открытия избирательных участков прошло не так уж и много времени, председатели комиссии отмечают, что на этих выборах обнинцы показывают большую активность.Так, например на двенадцать часов среднее количество проголосовавших горожан на участках колеблется в промежутке от 400-от до 650-ти человек, в зависимости от населенности района.Сами же жители наукограда отмечают, что прийти выразить свою гражданскую позицию их, в первую очередь, сподвигли неравнодушие к судьбе страны и активные призывы со стороны властей.- Я считаю, что это шансом повлиять на будущее всего нашего народа и нельзя не пропустить. К тому же нас так активно приглашали и через письма, и через СМС, что не отреагировать было нельзя, - поделился один из избирателей на участке №2039 Сергей ФОМИН.К слову, что касается безопасности, то, как отмечают дежурящие на участках сотрудники полиции и МЧС, пока никаких происшествий не произошло и на выборах царит довольно дружелюбная атмосфера.