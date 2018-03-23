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Обнинцам лучше остаться дома на выходных

23 марта 2018
МЧС


Обнинцам лучше остаться дома на выходных

Похоже, зима совершенно не собирается покидать наукоград в ближайшее время.

Недавняя оттепель снова сменяется снегопадами и сложными погодными условиями.

Так, согласно сообщению синоптиков, сотрудников Калужского ЦГМС, начиная с сегодняшнего вечера, наукоград ждут осадки в виде мокрого снега, гололед и гололедица. Более того, возможно налипание на провода.

В связи со сложными условиями, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, нарушения в системе ЖКХ и прочие неприятности.

Разгул стихии по предположениям синоптиков продлится все выходные. Посему обнинцам следует воздержаться от выхода на улицу без острой на то необходимости, а водителям крайне рекомендуется соблюдать скоростной режим.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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