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Прокуратура заставила районную администрацию предоставить ребенку жилье

24 марта 2018
Социалка


Прокуратура заставила районную администрацию предоставить ребенку жилье

В соседнем с Обнинском Жуковском районе по иску прокуратуры на городскую администрацию возложена обязанность предоставить жилье ребенку-инвалиду.

В надзорные органы обратилась мать малыша, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Женщина признана малоимущей и нуждающейся в жилом помещении. Но, несмотря на ее неоднократные обращения в различные инстанции, ребенок не был обеспечен жильем, отвечающим установленным жилищно-санитарным нормам.

В итоге прокуратура направила в Жуковский районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию городского поселения предоставить этой семье по договору социального найма благоустроенное жилое помещение. Суд удовлетворил его в полном объеме.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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