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Боровские полицейские думают, что делать с балабановской «башней»

9 апреля 2018
Миграция


Боровские полицейские думают, что делать с балабановской «башней»

Непростыми выдались в Балабанове прошедшие выходные.

Самым резонансным происшествием стало произошедшее 7 апреля убийство человека на городском рынке. Об этом на сегодняшнем планерном совещании районной администрации рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Александр ТИХОНОВ.

– Выходец из Дагестана причинил тяжкие телесные повреждения азербайджанцу, который от полученных травм скончался возле кафе «Башня». Данный гражданин был задержан, – отметил Александр Тихонов.

Однако, по его словам, на этом происшествия в этот день не закончились, а их эпицентром было все то же кафе «Башня».

– Драки продолжались в течение всего дня, и, в конце концов, мы это заведение в 12 часов ночи прикрыли. Нужно что-то с ним делать. Мы уже ранее туда выходили с проверками. Все участники происходивших там драк были из сопредельных государств – азербайджанцы, армяне, молдаване, которые являлись рабочими близлежащих предприятий и организаций. А местные жители в этих драках практически не фигурировали, – заявил Тихонов.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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