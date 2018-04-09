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9 апреля 2018
Миграция
Боровские полицейские думают, что делать с балабановской «башней»
Самым резонансным происшествием стало произошедшее 7 апреля убийство человека на городском рынке. Об этом на сегодняшнем планерном совещании районной администрации рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Александр ТИХОНОВ.
– Выходец из Дагестана причинил тяжкие телесные повреждения азербайджанцу, который от полученных травм скончался возле кафе «Башня». Данный гражданин был задержан, – отметил Александр Тихонов.
Однако, по его словам, на этом происшествия в этот день не закончились, а их эпицентром было все то же кафе «Башня».
– Драки продолжались в течение всего дня, и, в конце концов, мы это заведение в 12 часов ночи прикрыли. Нужно что-то с ним делать. Мы уже ранее туда выходили с проверками. Все участники происходивших там драк были из сопредельных государств – азербайджанцы, армяне, молдаване, которые являлись рабочими близлежащих предприятий и организаций. А местные жители в этих драках практически не фигурировали, – заявил Тихонов.
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