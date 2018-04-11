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11 апреля 2018
Дмитрий Чумак: «Покидаю Обнинск с грустью»
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ– Дмитрий Юрьевич, должность прокурора Обнинска вы занимали с декабря 2013 года. Как вы оцениваете, что удалось сделать за это время?
– Я считаю, нам с коллегами удалось добиться хороших результатов. В частности, два года подряд – 2016-й и 2017-й, обнинская прокуратура занимала первое место в областном конкурсе по результатам своей деятельности.
Я с первых дней своей работы обращал пристальное внимание на формирование слаженного коллектива. Моей целью было собрать и сплотить специалистов в Обнинске, которые бы стремились жить и работать именно здесь. На сегодняшний день коллектив стабилен, профессионален и способен выполнять любые поставленные задачи.
– Когда приходишь работать на новое место, необходимо знать, как в регионе исполняются законы. Об Обнинске я слышал давно, читал прессу. У меня на тот момент случилась такая профессиональная пауза: я три месяца перед назначением в наукоград учился в Академии Генеральной прокуратуры. Поэтому у меня было достаточно времени для того, чтобы ознакомиться и с историей города, и с его людьми.
Что могу сказать, в Обнинске прекрасно налажено взаимодействие между всеми ветвями власти и успех коллектива прокуратуры ознаменован еще и тем, что удалось сохранить кадровый костяк, воспитанный моим предшественником – Михаилом НАРУСОВЫМ. Я понял, что город будет процветать и развиваться только тогда, когда будет существовать это взаимодействие.
А вообще, изучая историю Обнинска, я пришел к выводу, что городу всегда везло на сильных руководителей. Поэтому он так эффективно развивается: строятся новые дороги, возводятся дома. В этом году дефицит бюджета наукограда незначительный, что говорит о том, что здесь умеют зарабатывать деньги для реализации различных муниципальных программ.
И с 2015 года мы очень активно занимаемся помощью нашей администрации в исполнении доходной части бюджета. Речь идет о надзоре за исполнением налогового, бюджетного законодательства, за использованием муниципальной собственности, земельных участков и так далее. К нерадивым неплательщикам принимаются меры – вплоть до расторжения договоров. Так что работа прокуратурой города здесь проведена большая.
– На что был сделан основной упор?
– Большое внимание прокуратура уделяла вопросам нормотворчества. Качество нормативно-правовых актов, которые принимаются городским Собранием и администрацией города, достаточно высокое. Мы очень много времени посвятили именно этому - приведению в соответствии административных регламентов, вопросам Правил благоустройства и старались снизить административные барьеры. Например, человек обращается в какую-либо инстанцию с одним-единственным документом, а там уже, в порядке межведомственного взаимодействия, остальные необходимые документы обязаны запросить самостоятельно.
«ХОТЕЛОСЬ УСПЕТЬ БОЛЬШЕ»– Но ведь были и другие сферы, на которые вы обращали свое пристальное внимание.
– Да, конечно. Очень много времени мы посвятили вопросам здравоохранения и работе КБ № 8. Я хочу пожелать успехов новому главному врачу. Ориентиры в исправлении ситуации прокуратурой города были заложены на протяжении последних нескольких лет. Думаю, они будут успешно им использованы. Также много работы было с ОМВД, где работали такие сильные руководители, как Игорь МАЗЕЛОВ, Александр КУДРЯШОВ. Надеюсь, что их последователи будут придерживаться заложенных ими традиций.
– А чего вам не удалось сделать в Обнинске? Или чего вы сделать не успели?
– Я не могу сказать, что чего-то не удалось. Очень много внимания было уделено проблеме коррупции. За четыре года в городе было расследовано достаточно много резонансных коррупционных дел. В связи с этим мне хотелось бы поблагодарить, в том числе, и сотрудников областного аппарата УМВД, а также ФСБ по городу Обнинску, с которыми мы активно взаимодействовали.
Большое внимание мы уделяли паспортизации в городе дворовых проездов. Потому что в связи с внесением изменений в Правила благоустройства определенные территории города будут передаваться. Но прежде чем что-то передавать, необходимо провести межевание земельных участков, сформировать их. Это требует времени и бюджетных затрат.
Не успели мы до конца довести вопросы приведения в порядок дорог. Затягивается решение этой проблемы в связи с ограниченными возможностями бюджета. Дороги требуют достаточно больших вложений. И помощь из области в эту сферу сократилась в несколько раз.
Актуальным остался и вопрос расширения границ Обнинска с последующим присоединением к нему соседних земель. Для прокуратуры он важен. Как и то, что сейчас активно идет процесс по формированию суда присяжных в районных судах. Пока этот процесс не завершился в силу недостаточности времени.
ГРОМКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАСКРЫТО!– Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, какие преступления преобладают в Обнинске?
– Если опираться на статистику, то в городе больше всего преступлений, связанных с незаконной регистрацией иностранных граждан. И то, эти цифры касаются только количества зарегистрированных, а не тех, кто их «прописывает». Достаточно много в наукограде совершается преступлений в области незаконного оборота наркотиков. Потому что город современный, здесь много молодежи.
Актуальны в Обнинске также квартирные кражи. При этом и раскрываемость их низкая. Далее идут мошенничества с использованием компьютерных технологий.
– За время вашей работы в Обнинске было заведено несколько громких дел. Какова их дальнейшая судьба?
– Самое громкое преступление – это, конечно же, убийство студентки ИАТЭ, которое уже можно считать раскрытым. Подозреваемые признались в содеянном, и теперь степень их вины и меру наказания определит суд.
Также стоит сказать о преступлениях врача КБ№ 8 Павла СВИРИДОВА, обвиняемого в получении взяток у пациентов. Это дело пока не завершено, оно рассматривается в суде. Также идет расследование нарушений в сфере закупок в КБ №8. Следует напомнить и о судебном процессе над известной правозащитницей Татьяной КОТЛЯР, незаконно прописавшей у себя около одной тысячи мигрантов. Ее признали виновной и приговорили к штрафу.
Ну и, конечно, резонансным является дело об обманутых дольщиках строящегося в городе микрорайона «Зеленый остров». Его расследование пока не завершено.
ИЗ ОБНИНСКА – С ЛУЧШИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ– Уже известно, кто станет новым прокурором Обнинска? И обеспечит ли он преемственность курса, так же как это в свое время сделали вы после ухода Михаила НАРУСОВА.
– Новый прокурор Обнинска пока не назначен. Такого решения еще нет, и принимается оно Генеральным прокурором Российской Федерации. А временно исполнять обязанности будет Наталья ШОРОНОВА, которая являлась моим заместителем, трудится в нашем городе уже три года и отлично знает все аспекты работы.
Что касается заданного в работе курса, то его определяет Генеральная прокуратура. Другой вопрос, что надзор можно направить на постоянное внесение мер реагирования, выявление нарушений и так далее. А можно направить на профилактику правонарушений. Я считаю, что основной упор надо делать на профилактику. Чтобы нарушения не совершались и не повторялись.
– Дмитрий Юрьевич, с какими мыслями вы покидаете Обнинск? Семья в Ярославль с вами переезжает?
– Моя семья, конечно же, переедет в Ярославль вместе со мной. И, тем не менее, покидаю город я с грустью. Обнинск я считаю своей малой родиной. Очень люблю его, и жители наукограда мне импонируют. Таких отношений, которые сложились с людьми здесь, я больше нигде пока не встречал. Город очень прогрессивный и перспективный. У него большое будущее.
Завершая свою службу на посту прокурора Обнинска, хочу выразить искреннюю признательность и благодарность за конструктивное взаимодействие в работе на благо города всем руководителям правоохранительных, контролирующих и судебных органов, всему составу Обнинского городского Собрания и городской администрации. Лично – Владимиру ВИКУЛИНУ и Владиславу ШАПШЕ.
Убежден, что все сложившиеся позитивные формы взаимодействия прокуратуры и органов законодательной и исполнительной власти не только сохранят преемственность, но и получат свое дальнейшее развитие.
Отдельные слова признательности выражаю всему коллективу обнинской прокуратуры, чью поддержку и понимание я чувствовал на протяжении всей своей трудовой деятельности в наукограде.
И, конечно, хочу выразить свою благодарность журналистам, благодаря публикациям которых мы проводили много проверок и впоследствии возбуждали уголовные дела. СМИ обеспечивали активную информационную поддержку органов прокуратуры и своевременно доводили до жителей информацию обо всех наиболее значимых результатах деятельности прокуратуры Обнинска.
Беседовал
Евгений СЕРКИН
Владимир ВИКУЛИН, председатель Обнинского Горсобрания:
– С одной стороны, я рад, что Дмитрий Юрьевич получил повышение и вышел на новый уровень в своей работе – и по значимости, и по объему. А с другой стороны, я расстроен. За время его работы у депутатов Горсобрания сложились с ним деловые и, в то же время, доброжелательные отношения. Я искренне сожалею, что он уезжает из Обнинска и хочу пожелать ему дальнейших успехов по службе.
Владислав ШАПША, глава администрации города Обнинска:
– Ярославская область приобрела квалифицированного, требовательного и принципиального специалиста. Дмитрий Юрьевич проделал в Обнинске довольно большую и серьезную работу. Благодаря его принципиальной позиции нам удалось решить ряд немаловажных для нашего города проблем. Например, такой непростой вопрос, как незаконное строительство.
Михаил НАРУСОВ, депутат Обнинского Горсобрания, экс-прокурор города Обнинска:
– Сожалею, что из Обнинска уезжает такой замечательный человек и профессионал. Но жизнь не стоит на месте. Как говорится, большому кораблю – большое плавание. Желаю Дмитрию Юрьевичу комфортно себя чувствовать в новом большом коллективе и быстро адаптироваться на новом месте.
Наталья ШОРОНОВА, ВРИО прокурора города Обнинска:
– Всему нашему коллективу и мне лично Дмитрий Юрьевич запомнится как сильный руководитель и настоящий лидер, умеющий грамотно организовать работу прокуратуры и вести за собой весь коллектив. Я хотела бы пожелать Дмитрию Юрьевичу удачи и больших успехов в его новой должности.
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