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Обнинские преподаватели обмениваются опытом с московскими коллегами

11 апреля 2018
Образование


Обнинские преподаватели обмениваются опытом с московскими коллегами

Сегодня обнинскую школу № 1 им С.Т. Шацкого посетила делегация директоров и преподавателей столичных школ, прибывшая в наукоград для обмена накопленным опытом.

В ходе своего визита гости побывали на нескольких открытых уроках и ознакомились с уникальными проектами, реализуемыми на базе образовательного учреждения. В частности, большое впечатление на всех произвел опытный участок, на котором ученики под руководством наставников выращивают различные растения и проводят занимательные эксперименты.

Однако самой важной частью встречи стало заключение между управлением общего образования города Обнинска и департаментом образования Москвы соглашения о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии.

- Соглашение подразумевает под собой, прежде всего, обмен имеющимися наработками и педагогическими практиками. Кроме того, его подписание показывает, что применяемые у нас методики интересны представителям других регионов, так что можно даже сказать о некоторой нашей экспансии за пределы города, - отметила начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Кроме школы №1 делегация планирует также посетить ряд других образовательных учреждений Обнинска, среди которых несколько детских садов.

Подводить окончательные итоги поездки пока рано, однако с уверенностью можно сказать, что взаимодействие между регионами в этой отрасли выйдет на совершенно новый уровень, и в скором времени можно ожидать ответного визита преподавателей наукограда в столичные образовательные центры.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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