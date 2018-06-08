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8 июня 2018
Экология
Жителей Обнинска избавляют от борщевика
За последнюю неделю в Обнинске активно проводился покос травы.
Городское МПКХ привело в надлежащий вид 224 650 квадратных метров площадей. В том числе было окошено 3150 квадратных метров территорий, на которых произрастал ненавистный всем борщевик.
– Особенно много его росло на улицах Московской и Кабицынской, – отмечают специалисты МПКХ.
Жители поселка Обнинское рассказывают, что один из их соседей пытался скашивать борщевик самостоятельно и получил многочисленные ожоги. Так что коммунальщикам в ходе этой акции приходится соблюдать меры предосторожности.
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