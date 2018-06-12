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Обнинцы отмечают День России, несмотря на дождь

12 июня 2018
Мероприятия


Обнинцы отмечают День России, несмотря на дождь

Плохая погода не в силах помешать жителям наукограда весело отметить праздник.

Множество людей пришло сегодня в Городской парк, где в честь Дня России был организован большой концерт на свежем воздухе.

Для горожан прозвучали различные музыкальные композиции, а танцевальные коллективы подготовили свои яркие номера.

Чтобы непогода не стала помехой, организаторы расставили тенты, под которыми гости могли укрыться от дождя, а под одним из навесов были подготовлены специальные сидячие места для детей и пожилых людей.

Впрочем, далеко не все зрители пожелали остаться в стороне и периодически покидали свои укрытия, чтобы поддержать полюбившихся исполнителей или просто потанцевать.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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