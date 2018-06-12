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12 июня 2018
Культура
Мы приглашаем всех в музей!
Гости совершенно бесплатно могут ознакомиться как с постоянной экспозицией, так и посетить залы, занятые временными выставками.
И, по словам сотрудников музея, этой возможностью горожане пользуются с большой охотой. Возможно, непогода стала поводом для горожан отдать предпочтение музейным залам, но, тем не менее, поток посетителей не иссякает с самого утра.
- Признаться, мы такого не ожидали и были приятно удивлены. Первые люди пришли почти сразу после открытия и до сих пор постоянно кто-то заходит. Сегодня мы работаем до шести часов и надеемся, что к вечеру посетителей станет еще больше, - рассказала научный сотрудник учреждения Галина ТУРЫШЕВА.
К слову, сегодня помимо главного зала работает еще пять экспозиций, посвященных самым разным тематикам, от работ художника Андрея ДРОЗДОВА, до картин с изображением редких видов животных.
Половина выставок прекратит свою работу уже в ближайшую субботу, поэтому всем тем, кто давно хотел сходить в музей, но откладывал на потом, представился отличный шанс полюбоваться картинами без урона для семейного бюджета.
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