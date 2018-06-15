|
15 июня 2018
Криминал
Под Обнинском обнаружен нелегальный игровой клуб
Как водится, на кону стоял денежный выигрыш.
Следователи выявили, что эта дама действовала в условиях конспирации совместно с соучастником на территории одного из СНТ. Второй организатор игр пока не установлен, и его дело выделено в отдельное производство. В ходе расследования уголовного дела изъяты 23 игровых автомата.
Обвиняемая признана виновной в совершении указанного преступления и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Приговор районного суда не обжалован и уже вступил в законную силу.
64 просмотра
Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #автоматы, #игры, #деньги:
6 июня 2018
Интернет-мошенники продолжают наживаться на наивных горожанах
Еще одна жительница наукограда стала жертвой мошенников. В этот раз злоумышленники действовали через
5 июня 2018
Бабушка заплатила четыре тысячи «за тараканов»
На территории Балабанова произошло очередное мошенничество, жертвой которого стала местная пенсионерка.
2 июня 2018
В обнинском кафе женщину ограбила ее же подруга
В ближайшее время перед судом предстанет жительница Боровского района за совершение кражи денежных средств
1 июня 2018
Жителю Малоярославецкого района, до смерти забившему свою мать, вынесен приговор
В феврале текущего года между 37-летним жителем Малоярославецкого района и его родной матерью в ходе
31 мая 2018
Балабановских детей вновь позовут во двор
Сотрудники балабановского Дома культуры готовятся провести праздник для юных горожан – День защиты детей.
31 мая 2018
Обнинские полицейские задержали наркоторговца-плантатора
Недавно правоохранители завершили расследование дела, связанного с производством и продажей наркотических
31 мая 2018
Обнинский мигрант из ревности убил жителя Малоярославца
На днях в соседнем с Обнинском Малоярославце состоялся суд над гражданином Таджикистана, который из ревности
30 мая 2018
Жителя Обнинска обворовал собутыльник
Недавно сотрудниками полиции наукограда было раскрыто дело о краже мобильного телефона из квартиры. За
30 мая 2018
Балабановский бюджет никому не интересен
Накануне в Балабанове состоялись публичные слушания по исполнению бюджета за 2017 год. Несмотря на то,
29 мая 2018
В первом наукограде мошенник занимался очковтирательством
Жителям предлагали купить массажер для глаз в виде очков. Как правило, продавцы невиданной диковинки
Архив новостей
Самое оцененное
3 июня 2018
Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь
В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по профессиональном
17 мая 2018
Жители «Борисоглебского» боятся ходить по новому пешеходному переходу
Жители обнинского микрорайона «Борисоглебский» длительное
26 мая 2018
Жителей 55-го микрорайона лишили любимой дорожки
В 55-ом микрорайоне Обнинска продолжается строительство новой школы. Только
Самое читаемое
Происшествия
10 июня 2018
Рядом с Обнинском случилась страшная авария
Транспорт
31 мая 2018
Обнинцы возмущены «покатушками» маршрутчиков
Лента новостей
15 июня 2018
Торговля
Обнинским торговцам указали на нарушения
Сегодня...
15 июня 2018
Происшествия
В Обнинске на Маркса перевернулась машина [+видео]
Сегодня...
15 июня 2018
Экология
Обнинцам стоит опасаться укусов клещей
В...
14 июня 2018
Дороги
Обнинские водители рискуют расстаться с подвеской
На...
14 июня 2018
ЖКХ
Обнинская МУК начала готовить дома к зиме
Обнинская...
14 июня 2018
Спорт
Обнинский «Квант» может сыграть во втором дивизионе уже в июле
В...
14 июня 2018
Силовики
Обнинские полицейские побеседовали со школьниками
В...
14 июня 2018
Происшествия
На улице Курчатова под колеса автомобиля попала женщина
Несколько...
13 июня 2018
Экология
Боровские чиновники сами напишут в общенародный фронт
Работа...
13 июня 2018
Происшествия
Под Обнинском в ДТП пострадало несколько человек
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
5
Дождались! В КБ №8 готовятся к капитальному ремонту
2
5
Мусоропроводы - на мусорку?
3
4
Жителям Обнинска приходится оплачивать клещей
4
3
Жители поселка Обнинское разделились на два воинствующих лагеря
5
1
Главные стройки Обнинска
1
10
Близ Обнинска появятся новые заводы и рабочие места
2
10
Ломать - не строить. КБ №8 «накрыл» транспортный коллапс
3
9
Медики КБ №8 о зарплатах: «Кто-то должен остановить это вранье!»
4
9
В Обнинске может появиться новое «Сколково»
5
8
Военкомат: «сбежать» от службы в армии Олегу Воронцову не удастся [+видео]
Доска объявлений
События
95
Компьютеры
309
Работа
729
Недвижимость
821
Авто-мото
457
Бытовая техника
366
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2471
Разное
1182
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432