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Под Обнинском обнаружен нелегальный игровой клуб

15 июня 2018
Криминал


Под Обнинском обнаружен нелегальный игровой клуб

В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе осуждена 39-летняя жительница Московской области, которая незаконно проводила азартные игры с использованием игровых автоматов.

Как водится, на кону стоял денежный выигрыш.
Следователи выявили, что эта дама действовала в условиях конспирации совместно с соучастником на территории одного из СНТ. Второй организатор игр пока не установлен, и его дело выделено в отдельное производство. В ходе расследования уголовного дела изъяты 23 игровых автомата.
Обвиняемая признана виновной в совершении указанного преступления и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Приговор районного суда не обжалован и уже вступил в законную силу.
 
 
Автор новости: Инна Емелина

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