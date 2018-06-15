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Обнинским торговцам указали на нарушения

15 июня 2018
Торговля


Обнинским торговцам указали на нарушения

Сегодня в Обнинске состоялся очередной рейд, направленный на предотвращение незаконной лоточной торговли.

Проводили его сотрудники полиции наукограда совместно с работниками управления потребительского рынка, транспорта и связи города. В том числе была проверена и привокзальная площадь со стороны Старого города. И там корреспонденты Obninsk.Name стали случайными свидетелями спора, возникшего между участниками рейда и женщиной, торгующей зеленью со своего огорода. Как выяснилось, эта жительница города продавала продукцию в неположенном месте.
– Там есть специально отведенные торговые места для пенсионеров Обнинска, за которые не нужно ничего платить, – пояснил нам начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ. – И таких мест 30.
Однако многие торговцы предпочитают стоять или сидеть там, где им хочется. В итоге нарушителям дали все необходимые разъяснения и заставили их перенести свой товар.
 
 
Автор новости: Инна Емелина

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