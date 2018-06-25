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За попытку дачи взятки предпринимателю грозит тюремный срок

25 июня 2018
Силовики


За попытку дачи взятки предпринимателю грозит тюремный срок

Как сообщает следственный комитет России по Калужской области, на днях по факту дачи взятки боровскому полицейскому было возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина республики Азербайджан.

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в одном из балабановских магазинов обнаружили наличие контрафактной продукции. В этот же день представитель этой торговой точки попытался дать полицейскому 100 тысяч рублей, за которые предлагал прекратить административное разбирательство и вернуть ему изъятый товар.

Однако сотрудник ОБЭП брать деньги отказался, доложив обо всем в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа, осмотревшая служебный кабинет и изъявшая данную сумму.

Предприниматель не стал отрицать содеянного и написал явку с повинной. Однако, учитывая сведения о личности подозреваемого, было решено его поместить в изолятор временного содержания. Следствие по этому делу продолжается.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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