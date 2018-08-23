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23 августа 2018
Власть
Владислав Шапша «с головой окунулся в цифру»
Участие в мероприятии приняли губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, посетил площадку и глава обнинской администрации Владислав ШАПША.
- Много интересного было сказано, присутствовали представители таких компаний как Яндекс и других, в том числе Фонд поддержки интернет-инициатив, который запускает интересные интернет-проекты как в России, так и на мировой арене. Всегда полезно послушать и познакомиться с этими людьми, поскольку стартапы, которые могут «родиться» в Обнинске тоже нуждаются в поддержке, - рассказал порталу Obninsk.Name Владислав Валерьевич.
Кроме того наукоград подписал соглашение с Калугой о сотрудничестве, оба этих города вошли в пилотный проект Минстроя России с программой «Умный город».
- Мы решили объединить усилия для участия в этом «пилоте», - резюмировал Шапша.
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