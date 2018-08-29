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Сотрудники ОНПП «Технология» делают спортивные успехи

29 августа 2018
Спорт


Сотрудники ОНПП «Технология» делают спортивные успехи

Сотрудники обнинского научно-производственного предприятия «Технология» успешно выступают в различных спортивных состязаниях, в том числе в соревнованиях по экстремальным видам спорта.

Так, недавно одна из них, Надежда МАЛЫГИНА, стала призером двух этапов велосипедного марафона Triniti cup 2018, завоевав две серебряные медали серий велосипедных гонок по пересеченной местности, проходивших в Подмосковье.

В этом году велосипедный марафон собрал более 200 велолюбителей всех возрастов и категорий, и борьба за первое место оказалась напряженной. Однако Надежда успешно выступила в двух этапах, уступив лишь мастеру спорта Оксане РЫБАКОВОЙ.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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