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29 августа 2018
Спорт
Сотрудники ОНПП «Технология» делают спортивные успехи
Так, недавно одна из них, Надежда МАЛЫГИНА, стала призером двух этапов велосипедного марафона Triniti cup 2018, завоевав две серебряные медали серий велосипедных гонок по пересеченной местности, проходивших в Подмосковье.
В этом году велосипедный марафон собрал более 200 велолюбителей всех возрастов и категорий, и борьба за первое место оказалась напряженной. Однако Надежда успешно выступила в двух этапах, уступив лишь мастеру спорта Оксане РЫБАКОВОЙ.
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