Жители Обнинска пытаются перехитрить коммунальщиков

В последнее время жители Обнинска стали чаще обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по поводу протекающих батарей и труб отопления.Число таких вызовов значительно увеличилось. Как объясняют работники АДС, приближается отопительный сезон, и жильцы заволновались, вспомнив про поврежденное сантехническое оборудование в своих квартирах.Как проинформировали диспетчеры данной службы, в настоящее время ежедневно на их пульт поступает порядка ста звонков. Из них около 70 относятся к компетенции управляющих компаний. И только 30 являются экстренными, по которым необходимо выезжать аварийной бригаде.Но есть еще и ложные вызовы, сейчас их тоже стало больше. Жители идут на обман для того, чтобы не оплачивать услуги управляющих компаний. Скажем, кому-то необходимо поменять батарею отопления, и они вызывают работников АДС, чтобы те слили воду из системы, объясняя такую необходимость аварийной ситуацией. Дескать, у нас авария, срочно приезжайте. Но в АДС уже научились распознавать таких хитрецов. Их чаще всего перенаправляют в управляющую компанию.