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5 сентября 2018
ЖКХ
«Калугаэнерго» без предупреждения оставила часть Обнинска без света
Сотрудники «Калугаэнерго», обслуживающие данный участок, поспешили успокоить взволнованных горожан тем, что ничего страшного не произошло, электричество, возможно, появится ближе к вечеру, это всего лишь плановые работы, о которых людей просто не сочли нужным предупредить.
Причем, если расклейку объявлений по подъездам энергетики считают ниже своего достоинства, то в данной ситуации они даже не уведомили население наукограда через СМИ.
Как отметил глава боровских районных электросетей Андрей ПОПОВ, тем, кто хочет быть в курсе работы РЭС, следует либо написать заявление, чтобы в будущем электрики присылали им уведомления, либо внимательно следить за сайтом организации.
Что же до электричества, то вернуть его обнинцам планируют только вечером, когда все работы будут завершены.
К слову, обнинские ресурсоснабжающие организации себе такого неуважения к потребителям не позволяют и всегда заблаговременно предупреждают горожан об отключениях, но регионального оператора такие мелочи как планы обычных горожан, кажется, не волнуют.
Так что теперь, если обнинцы хотят быть уверенными, что на следующее утро внезапно не останутся без электричества, им следует позаботиться самим о себе – зайти на сайт «Калугаэнерго» и внимательно прочитать все новости.
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