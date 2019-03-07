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7 марта 2019
Происшествия
В ДК ФЭИ во время выступления детей на сцене случилось задымление
Во время выступления на сцене произошло короткое замыкание - в системе освещения замкнуло осветительный прибор. Неполадки сопровождались искрением и небольшим задымлением.
Как отмечается в сообщении администрации города, выступающие на сцене дети и зрители не пострадали и были оперативно эвакуированы.
На место прибыл наряд пожарной охраны. Сейчас по этому факту специалисты проводят проверку.
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