Обнинск
Новости
Как распознать сайты-двойники в интернете

12 марта 2019
Криминал


Как распознать сайты-двойники в интернете

Всё больше появляется в Интернете сайтов-двойников.

Мошенники подделывают веб-страницы по продаже авиабилетов, туристических путёвок, мест в гостиницах и санаториях. Можно наткнуться на сайты-двойники государственных органов и фирм по продаже различных товаров. Последние особенно распространены в последнее время.

Обнинская фирма заказала на 40 тысяч теплоизоляционных материалов. Казалось, именно на этом сайте и раньше заказывали товар. Однако сайт оказался двойником. Одна буква лишняя – в итоге ни денег, ни товара. Возбуждено уголовное дело.

Что нужно знать, чтобы уменьшить шансы встречи с мошенниками:

Если у Вас появилась хоть доля сомнения – уходите с сайта. Часто наше подсознание срабатывает и видит опасность, но на уровень сознания не выводит.

Наличие дефектов верстки (сдвинутые блоки, картинки, наползающий друг на друга текст и т.д.) и грамматических ошибок должны насторожить посетителя. Это либо ловушка, либо владелец экономит на корректуре. Но с такого сайта лучше уйти.

Если знаете адрес сайта, проверяйте его добуквенное совпадение в адресной строке браузера. Мошенники, создавая сайты-ловушки, используют лишние точки, удвоение согласных и тире вместо дефиса. Впрочем, не обольщайтесь, буквы могут быть все одинаковые, но одна из них набрана кириллицей, а не латиницей. И, как вы понимаете, отличить «а» английское от «а» русского несколько проблематично.

Нахождение в первых строчка поисковиков - не гарантия подлинности. Сайт-ловушка может оказаться в поисковике выше официального. Зато можно набрать адрес известного сайта вручную, и если вы собираетесь на нём что-то покупать, то лучше именно так и сделать.
Настоящего функционала поддельный сайт за редчайшим исключением не имеет и часто состоит из одной только копии главной страницы. И если куда бы вы на сайте ни кликнули, всюду оказываетесь на одной и той же странице, да ещё и требующей ввести какую-то личную информацию, то скорее всего, вы зашли к мошенникам. Поэтому не поленитесь перед тем, как сделать покупку, прогуляться по внутренним страницам сайта, особенно - по его интерактивным сервисам. Обратите внимание на даты под сообщениями, блоками, новостями. Если новости просрочены, значит, мошенникам надоело обновлять сайт. О том же самом говорят и новости, не связанные с тематикой сайта - их, скорее всего, надёргивают отовсюду роботы.

Мошеннические сайты, как правило, не имеют сервисов комментирования, или же там только восторженные сообщения.

И ещё один важный момент: настоящие сайты не просят отправлять СМС на короткие номера! Максимум – это запрос вашего номера телефона, на который приходит код. Но не наоборот! Требование отправлять СМС на короткий номер, чтобы "проверить, человек ли вы" - обычный развод на деньги...

 
 
Автор новости: Рената Белич

Все статьи
автора
963 просмотра
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #мошенники, #сайты-обманки:


12 марта 2019

Мошенничество с детским стульчиком
Жительница Обнинска решила продать детский стульчик, дала объявление в сети Интернет и стала жертвой...
12 марта 2019

Женщине пришлось пойти на преступление, чтобы устроиться на работу
Мало желающих в Обнинске трудиться уборщицей в магазине. А вот 37-летней иностранке для того, чтобы получить...
12 марта 2019

Обнинец заплатил 30 тысяч рублей, чтоб не стать жертвой мошенников
На днях 29-летнему обнинцу позвонил псевдосотрудник банка и сообщил, что у мужчины заблокирована банковская...
10 марта 2019

В Обнинске задержана компания сбытчиков наркотиков
В одном из обнинских переулков трое молодых людей увлечённо запрятывали нечто, упакованное в чёрный пакет.
8 марта 2019

Попытка подкупа боровского полицейского стоила москвичу тюремного срока
В ноябре прошлого года на территории Боровского района произошло ДТП, в результате которого погиб человек.
7 марта 2019

Житель Обнинска может получить пожизненное заключение
В октябре прошлого года в одном из домов по улице Комсомольской произошло чудовищное событие. Мужчина,...
7 марта 2019

82-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 60 тысяч рублей, спасая сына
В дежурную часть с заявлением обратилась местная жительница 1937 года рождения. По словам женщины, мошенники...
7 марта 2019

Боровчанин-рецидивист вернется за решетку
Недавно районный суд вынес приговор в отношении уже неоднократного судимого жителя Боровского района.
6 марта 2019

Жительница Обнинска заплатила миллион рублей за любовь
О том, что не стоит терять бдительность, знакомясь с мужчинами по сети интернет, на собственном примере...
4 марта 2019

Двое школьников из Малоярославца «развели» взрослых почти на 600 тысяч рублей
Двое 14-летних подростков из соседнего Малоярославца, независимо друг от друга, путем махинаций с чужими...

 Архив новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Яндекс.Метрика

Copyright © 2004-2019 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432