|
12 марта 2019
Криминал
Как распознать сайты-двойники в интернете
Всё больше появляется в Интернете сайтов-двойников.
Мошенники подделывают веб-страницы по продаже авиабилетов, туристических путёвок, мест в гостиницах и санаториях. Можно наткнуться на сайты-двойники государственных органов и фирм по продаже различных товаров. Последние особенно распространены в последнее время.
Обнинская фирма заказала на 40 тысяч теплоизоляционных материалов. Казалось, именно на этом сайте и раньше заказывали товар. Однако сайт оказался двойником. Одна буква лишняя – в итоге ни денег, ни товара. Возбуждено уголовное дело.
Что нужно знать, чтобы уменьшить шансы встречи с мошенниками:
Если у Вас появилась хоть доля сомнения – уходите с сайта. Часто наше подсознание срабатывает и видит опасность, но на уровень сознания не выводит.
Наличие дефектов верстки (сдвинутые блоки, картинки, наползающий друг на друга текст и т.д.) и грамматических ошибок должны насторожить посетителя. Это либо ловушка, либо владелец экономит на корректуре. Но с такого сайта лучше уйти.
Если знаете адрес сайта, проверяйте его добуквенное совпадение в адресной строке браузера. Мошенники, создавая сайты-ловушки, используют лишние точки, удвоение согласных и тире вместо дефиса. Впрочем, не обольщайтесь, буквы могут быть все одинаковые, но одна из них набрана кириллицей, а не латиницей. И, как вы понимаете, отличить «а» английское от «а» русского несколько проблематично.
Нахождение в первых строчка поисковиков - не гарантия подлинности. Сайт-ловушка может оказаться в поисковике выше официального. Зато можно набрать адрес известного сайта вручную, и если вы собираетесь на нём что-то покупать, то лучше именно так и сделать.Настоящего функционала поддельный сайт за редчайшим исключением не имеет и часто состоит из одной только копии главной страницы. И если куда бы вы на сайте ни кликнули, всюду оказываетесь на одной и той же странице, да ещё и требующей ввести какую-то личную информацию, то скорее всего, вы зашли к мошенникам. Поэтому не поленитесь перед тем, как сделать покупку, прогуляться по внутренним страницам сайта, особенно - по его интерактивным сервисам. Обратите внимание на даты под сообщениями, блоками, новостями. Если новости просрочены, значит, мошенникам надоело обновлять сайт. О том же самом говорят и новости, не связанные с тематикой сайта - их, скорее всего, надёргивают отовсюду роботы.
Мошеннические сайты, как правило, не имеют сервисов комментирования, или же там только восторженные сообщения.
И ещё один важный момент: настоящие сайты не просят отправлять СМС на короткие номера! Максимум – это запрос вашего номера телефона, на который приходит код. Но не наоборот! Требование отправлять СМС на короткий номер, чтобы "проверить, человек ли вы" - обычный развод на деньги...
963 просмотра
Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #мошенники, #сайты-обманки:
12 марта 2019
Мошенничество с детским стульчиком
Жительница Обнинска решила продать детский стульчик, дала объявление в сети Интернет и стала жертвой
12 марта 2019
Женщине пришлось пойти на преступление, чтобы устроиться на работу
Мало желающих в Обнинске трудиться уборщицей в магазине. А вот 37-летней иностранке для того, чтобы получить
12 марта 2019
Обнинец заплатил 30 тысяч рублей, чтоб не стать жертвой мошенников
На днях 29-летнему обнинцу позвонил псевдосотрудник банка и сообщил, что у мужчины заблокирована банковская
10 марта 2019
В Обнинске задержана компания сбытчиков наркотиков
В одном из обнинских переулков трое молодых людей увлечённо запрятывали нечто, упакованное в чёрный пакет.
8 марта 2019
Попытка подкупа боровского полицейского стоила москвичу тюремного срока
В ноябре прошлого года на территории Боровского района произошло ДТП, в результате которого погиб человек.
7 марта 2019
Житель Обнинска может получить пожизненное заключение
В октябре прошлого года в одном из домов по улице Комсомольской произошло чудовищное событие. Мужчина,
7 марта 2019
82-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 60 тысяч рублей, спасая сына
В дежурную часть с заявлением обратилась местная жительница 1937 года рождения. По словам женщины, мошенники
7 марта 2019
Боровчанин-рецидивист вернется за решетку
Недавно районный суд вынес приговор в отношении уже неоднократного судимого жителя Боровского района.
6 марта 2019
Жительница Обнинска заплатила миллион рублей за любовь
О том, что не стоит терять бдительность, знакомясь с мужчинами по сети интернет, на собственном примере
4 марта 2019
Двое школьников из Малоярославца «развели» взрослых почти на 600 тысяч рублей
Двое 14-летних подростков из соседнего Малоярославца, независимо друг от друга, путем махинаций с чужими
Архив новостей
Самое оцененное
18 февраля 2019
В Обнинске девушка несколько часов заглушала телевизор соседей, распеваясь акапелла
Воскресное утро жительницы многоквартирного
14 февраля 2019
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
Многие жители Обнинска получили письма,
21 февраля 2019
Обнинцы в ужасе от гнилых фруктов в «Пятерочке»
В сетевых магазинах города периодически возникают проблемы с качеством продукции.
Самое читаемое
Ну и ну!
9 марта 2019
В обнинском фитнес-клубе посетителя застукали за неприличным занятием
Официально
11 марта 2019
Их разыскивает полиция
Лента новостей
12 марта 2019
Экология
Приём вторсырья
Поможем...
12 марта 2019
Ну и ну!
Как электрик проблему «шумящих труб» решал
Забавную...
12 марта 2019
Происшествия
Обнинские пожарные спасли 68-летнюю пенсионерку
Вчера...
12 марта 2019
Экономика
Обнинская казна недополучает миллионы
Долгие...
12 марта 2019
ЖКХ
Мэр
Зима...
12 марта 2019
Силовики
Обнинский полицейский заплатит штраф за то, что не выполнил требования следователя
Не...
12 марта 2019
Экология
Родники в Боровском районе проверят, когда сойдет снег
После...
12 марта 2019
Дороги
В апреле движение транспорта по Калужской области будет ограничено
Для...
12 марта 2019
ЖКХ
В Боровском районе от газа отключили пять квартир
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
В обнинском фитнес-клубе посетителя застукали за неприличным занятием
2
4
История о том, как жители одного дома не дали построить на месте детской площадки частный коттедж
3
3
Решат ли демографическую проблему калужские предпенсионеры?
4
1
Главный санитарный врач Обнинска рассказал, как не подхватить ОРВИ
5
1
Подрядчик, который будет ремонтировать дороги, определится к концу месяца
1
50
Приглашённый в обнинскую школу священник осудил роман «Мастер и Маргарита»
2
18
Стало известно, сколько обнинцы заплатят за вывоз мусора
3
16
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
4
15
В Обнинске опять случилась авария на «зебре»
5
11
Скоро в Обнинске появится улица имени футболиста Аршавина
1
50
Приглашённый в обнинскую школу священник осудил роман «Мастер и Маргарита»
2
44
Обнинцы с замиранием сердца ждут, как решится судьба онколога Павла Свиридова
3
26
На обнинском железнодорожном вокзале продолжают хамить пассажирам
4
18
Стало известно, сколько обнинцы заплатят за вывоз мусора
5
16
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
Доска объявлений
События
103
Компьютеры
312
Работа
758
Недвижимость
868
Авто-мото
485
Бытовая техника
369
Мебель
438
Одежда
347
Животные
1080
Оргтехника
69
Мобильная связь
161
Услуги
2565
Разное
1197
|
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2019 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432