Как распознать сайты-двойники в интернете

Если знаете адрес сайта, проверяйте его добуквенное совпадение в адресной строке браузера. Мошенники, создавая сайты-ловушки, используют лишние точки, удвоение согласных и тире вместо дефиса. Впрочем, не обольщайтесь, буквы могут быть все одинаковые, но одна из них набрана кириллицей, а не латиницей. И, как вы понимаете, отличить «а» английское от «а» русского несколько проблематично.





Нахождение в первых строчка поисковиков - не гарантия подлинности. Сайт-ловушка может оказаться в поисковике выше официального. Зато можно набрать адрес известного сайта вручную, и если вы собираетесь на нём что-то покупать, то лучше именно так и сделать.