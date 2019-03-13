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Мэр пообещал, что критика не остановит ямочный ремонт

13 марта 2019
Дороги


Мэр пообещал, что критика не остановит ямочный ремонт

Автолюбители знают, что вместе со снегом весной, как правило, сходит и асфальт.

В Обнинске ситуацию критичной назвать нельзя, но ямы на проезжей части все-таки появляются. Так, на прошлой неделе, по сообщению вице-мэра по коммуналке Вячеслава ЛЕЖНИНА, было отремонтировано 140 квадратных метров дорожного полотна.

- Основные работы проводились на Треугольной площади – 49 метров квадратных, на улицах Красных Зорь, Гагарина и других, - рассказал Вячеслав Вячеславович.

Мэр Обнинска Владислав ШАПША пообещал заниматься ямочным ремонтом, несмотря на критику со стороны автомобилистов, часть которых считает эти меры бесполезными.

- Колеса все останутся в этих ямах, если их вовремя не латать, - резюмировал Шапша.

В МПКХ пообещали действовать интенсивно и увеличить количество бригад дорожников с одной до двух, чтобы выполнить распоряжение губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА и закончить ямочный ремонт до Дня Победы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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