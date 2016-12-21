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21 декабря 2016
Культура
Обнинский депутат предложил скинуться на съемки патриотического фильма!
Такую идею Лев Александрович озвучил на своей страничке в Фэйсбуке.
На эту мысль избранника народа натолкнул просмотр фильма «28 Панфиловцев».
-Узнав, что фильм снят на средства обычных людей, поймал себя на мысли - что мы (жители Обнинска, Жуковского, Малоярославецкого, Боровского районов, г.Подольска) просто обязаны снять фильм о подвиге Подольских курсантов на Ильинском рубеже,- пишет Березнер.
Цифра в пятьдесят миллионов, необходимая для постановки, не пугает обнинского депутата. Учитывая, что население первого наукограда и соседних районов колеблется на отметке триста тысяч, а ведь север Калужской области к тому же богат на крупные предприятия, да и Подольск в этом вопросе тоже находится в числе лидеров, Лев Березнер уверен, что финансовых трудностей у проекта не возникнет.
Семьдесят пользователей сети Интрнет уже высказались за реализацию такого амбициозного проекта, однако нашлись и те, кто поставил под сомнение «народный сбор». Ведь фильм «28 Панфиловцев», от которого «отталкивался» обнинский депутат смог набрать лишь часть необходимой суммы, благодаря добровольным пожертвованиям, остальные деньги добавило Министерство культуры и ряд спонсоров.
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