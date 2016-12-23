Общественники раскритиковали сайт ГЖИ Калужской области

Активисты Общероссийского Народного Фронта нашли множество несостыковок в работе Государственной жилищной инспекции Калужской области.Обратить внимание на работу ведомства их побудило большое количество жалоб от населения. В частности люди отмечали, что ГЖИ формально подходит к ответам на запросы жителей региона.Интернет-ресурс ведомства, кроме того что не имеет версию для слабовидящих, страдает обилием цветовых оттенков шрифтов, которые плохо различимы на белом фоне. К тому же общественники отметили, что информация на сайте государственной жилищной инспекции Калужской области скорее может ввести людей в заблуждение, чем помочь, прежде всего, потому что ведомство не следит за изменением законов в сфере ЖКХ.А вкладка «Чем мы занимались…» и вовсе вызвала недоумение у представителей ОНФ. Так отчет о полугодовой работе инспекции содержит на две с половиной тысячи больше обращений, чем в сумме содержит информация, фигурирующая в еженедельных отчетах за этот период.Что хотели сказать цифрами чиновники, так и осталось загадкой. Возможно, они просто решили наглядно показать эффективную работу, но если это было бы действительно так, не было бы другой печальной статистики. Ведь каждое третье обращение в ОНФ посвящено вопросам ЖКХ.