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23 декабря 2016
Власть
Мэр Обнинска выйдет на связь с блогерами
Следующий сеанс онлайн-общения с горожанами состоится 28 декабря 2016 года, то есть, в ближайшую среду.
Свою первую онлайн-конференцию сити-менеджер Владислав ШАПША провел в апреле уходящего года. К такой практике общения с населением в нашем регионе еще никто не прибегал. Мэр наукограда в этом вопросе стал первопроходцем. Причем, дебют оказался весьма успешным.
Несмотря на то, что подобное мероприятие было организовано впервые, никаких технических заминок и неполадок не произошло.
Повторить этот опыт Владислав Шапша решил на закате уходящего года. На онлайн-связь с пользователями интернета он выйдет 28 декабря в 19:00.
Напоминаем, что пообщаться с главной администрации жители наукограда смогут на четырех основных площадках: персональном сайте мэра наукограда http://www.shapsha.ru, независимом новостном портале www.Оbninsk.name и группах в социальных сетях: «Типичный Обнинск» и «Обнинск».
Трансляция будет осуществляться на главных страницах сайтов через канал Владислава Шапши на сервисе YouTube.
Свои комментарии или обращения к главе администрации Вы можете оставлять прямо под этой публикацией, а во время вещания – под окном трансляции.
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