Мэр Обнинска выйдет на связь с блогерами

Ревизии в 2017 году проведут в двух управлениях мэрии, лицее «Держава» и спортшколе «Квант»!

Свою первую онлайн-конференцию сити-менеджер Владислав ШАПША провел в апреле уходящего года. К такой практике общения с населением в нашем регионе еще никто не прибегал. Мэр наукограда в этом вопросе стал первопроходцем. Причем, дебют оказался весьма успешным.

Следующий сеанс онлайн-общения с горожанами состоится 28 декабря 2016 года, то есть, в ближайшую среду.