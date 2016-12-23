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Мэр Обнинска выйдет на связь с блогерами

23 декабря 2016
Власть


Мэр Обнинска выйдет на связь с блогерами

Следующий сеанс онлайн-общения с горожанами состоится 28 декабря 2016 года, то есть, в ближайшую среду.

Свою первую онлайн-конференцию сити-менеджер Владислав ШАПША провел в апреле уходящего года. К такой практике общения с населением в нашем регионе еще никто не прибегал. Мэр наукограда в этом вопросе стал первопроходцем. Причем, дебют оказался весьма успешным.

Тогда без цензуры, в режиме реального времени мэр отвечал на самые каверзные и актуальные вопросы интернет-сообщества города со всех популярных ресурсов: портала Obninsk.Name, групп «Обнинск» и «Типичный Обнинск» Вконтакте, а также сайта shapsha.ru.

Несмотря на то, что подобное мероприятие было организовано впервые, никаких технических заминок и неполадок не произошло.

Повторить этот опыт Владислав Шапша решил на закате уходящего года. На онлайн-связь с пользователями интернета он выйдет 28 декабря в 19:00

Напоминаем, что пообщаться с главной администрации жители наукограда смогут на четырех основных площадках: персональном сайте мэра наукограда http://www.shapsha.ru, независимом новостном портале www.Оbninsk.name и группах в социальных сетях: «Типичный Обнинск» и «Обнинск».

Трансляция будет осуществляться на главных страницах сайтов через канал Владислава Шапши на сервисе YouTube.

Свои комментарии или обращения к главе администрации Вы можете оставлять прямо под этой публикацией, а во время вещания – под окном трансляции.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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