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В аварии на «Киевке» пострадали три человека

26 декабря 2016
Происшествия


В аварии на «Киевке» пострадали три человека

ДТП с участием двух автомобилей произошло вчера днем на Киевской трассе, под Малоярославцем.

По одной из версий, водитель иномарки «Рено Дастер», направлявшийся из Москвы в сторону Брянска, решил проскочить на красный, в результате чего столкнулся с автомобилем «Ауди», выезжавшим со стороны поселка Гловтеево.

В этой аварии пострадали водитель и пассажир «Ауди», а также пассажир второй иномарки.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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