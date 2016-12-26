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26 декабря 2016
Происшествия
В аварии на «Киевке» пострадали три человека
ДТП с участием двух автомобилей произошло вчера днем на Киевской трассе, под Малоярославцем.
По одной из версий, водитель иномарки «Рено Дастер», направлявшийся из Москвы в сторону Брянска, решил проскочить на красный, в результате чего столкнулся с автомобилем «Ауди», выезжавшим со стороны поселка Гловтеево.
В этой аварии пострадали водитель и пассажир «Ауди», а также пассажир второй иномарки.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
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